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قادة حماس يلتقون لاريجاني تحت اسم وفد برلماني فلسطيني

قادة حماس يلتقون لاريجاني تحت اسم وفد برلماني فلسطيني
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