قادة حماس يلتقون لاريجاني تحت اسم وفد برلماني فلسطيني

وضم الوفد إلى جانب الزهار النائب مروان أبو راس والنائب مشير المصري والنائب محمد فرج الغول وهم من قادة حركة حماس وصفها الاول

استقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، وفدا برلمانيا فلسطينيا برئاسة محمود الزهار، في العاصمة الإيرانية طهران، وأكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وضم الوفد إلى جانب الزهار النائب مروان أبو راس والنائب مشير المصري والنائب محمد فرج الغول وهم من قادة حركة حماس وصفها الاول

وأكد لاريجاني خلال اللقاء على ضرورة إفشال صفقة القرن، مشددا على "الموقف الإيراني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأشار لاريجاني إلى عزمه لتفعيل "رابطة البرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة "تسخير كل الوسائل لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي".

من جانبه، ثمن الزهار "الموقف الإيراني الداعم للمقاومة الفلسطينية وكذلك الموقف المؤيد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.. وأيضا الموقف الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد المشروع القرار الأمريكي لإدانة المقاومة".

وأطلع الزهار رئيس البرلمان الإيراني على مستجدات القضية الفلسطينية و"جرائم الاحتلال الصهيوني في القدس والضفة وقطاع غزة"، داعيا إلى مواصلة الدعم والتأييد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

ووجه الوفد البرلماني الفلسطيني دعوة لرئيس البرلمان الإيراني لزيارة قطاع غزة على رأس وفد إيراني من جمهورية إيران.