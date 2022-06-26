قادة مجموعة السبع يخططون لجولة على الخيل عراة الصدور مثل بوتين (فيديو)

ناقش قادة دول مجموعة السبع على طاولة عشاء أثناء قمتهم في ألمانيا الأحد، فكرة القيام بجولة على ظهور الخيل وهم عراة الصدور، ساخرين بذلك من الرئيس الروسي الذي اشتهر بصورة يظهر فيها ممتطيا حصانا وهو عار من نصفه العلوي.

والتقطت الكاميرات مجريات النقاش العابث على الطاولة التي تحلق حولها كل من الرئيسين الاميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء حكومات بريطانيا بوريس جونسون وكندا جاستين ترودو واليابان فوميو كيشيدا والايطالي لويجي دي مايو، والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة الى المفوضة الاوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويسمع جونسون في الفيديو وهو يسأل الحاضرين مداعبا "هل نخلع الجاكيتات ام نبقيها؟"، فرد عليه ترودو وهو يومئ الى الصحفيين الذين احتشدوا قرب الطاولة: "لننتظر التقاط الصورة" في إشارة الى عدم رغبته في خلع جاكيتته أمام الكاميرات.

ثم عاد جونسون ليقول ان "علينا جميعا إظهار أننا أشد بأسا من بوتين".

وفي ما بدا مجاراة لرئيس الوزراء البريطاني الذي قصد مماحكة بوتين، رد ترودو قائلا "سنقوم باستعراض على ظهور الخيل ونحن عراة الصدور"، ودون ان يفطن الى ان هناك سيدة بين الجالسين، وهي المفوضية الاوروبية.

وكانت هذه العبارات تنم عن سخرية واضحة من صورة شهيرة للرئيس الروسي كان ظهر فيها ممتطيا حصانا في وهو عار من نصف جسده العلوي خلال رحلة إجازته في آب/أغسطس 2009 إلى تايفا عندما كان رئيسا للوزراء.

ومن فورها قالت فون دير لاين موافقة على الفكرة "آه، نعم، جولة على ظهور الخيل هي الأفضل".

فأضاف جونسون: "علينا أن نظهر لهم (الروس) عضلات صدورنا".