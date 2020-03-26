قادة G20 سيبذلون جهودا مضاعفة للقضاء على كورونا

أكد زعماء مجموعة العشرين أن الأولوية القصوى الآن تكمن بوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وتجاوز عواقبه، واتفقوا على تشكيل جبهة دولية موحدة لتحقيق هذا الهدف.

اقتراحات روسية

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين G20 اليوم الخميس سلسلة إجراءات لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم وتجاوز تبعاته.

واقترح بوتين على دول المجموعة إعداد خطة عمل مشتركة بهدف ضمان استقرار الاقتصاد العالمي ومساعدته في تجاوز عواقب تفشي الفيروس.

وطرح بوتين على قادة G20 مبادرة لإجراء دراسات مشتركة بغية إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا.

واقترح بوتين فرض حظر على أي قيود بحق الدول المتضررة بالفيروس، ودعا المجموعة إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق مالي دولي تحت رعاية صندوق النقد الدولي بهدف مساعدة هذه الدول.

وحذر الرئيس الروسي من أن تفشي كورونا يهدد العالم بعواقب أخطر من الأزمة المالية عام 2008-2009، موضحا أن ارتفاع مستوى البطالة في العالم بسبب الفيروس من المتوقع أن يتجاوز معدلات عام 2009.