قادة G7 ينوون التعري وبوتين يؤكد: منظركم مقزز

نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة دول مجموعة السبع بعد خلع ملابسهم والتعري، واكد لهم ان منظرهم سيبدو مقززا وقال يجب ان يكون الانسان متناسقا ودعاهم للتخلي عن معاقرة الخمر

قادة الدول السبع ينوون التعري

واعلن قادة الدول السبع الكبرى إنهم "ينوون خلع ملابسهم وإبراز عضلات صدرهم"، وسارع الرئيس الروسي لتقديم النصيحة اليهم

واشار الى أنه لم يفهم تحديدا ما يعنونه بـ "خلع الملابس"، حيث تساءل عما إذا كانوا يعنون بذلك "الجزء العلوي أم السفلي"، إلا أنه يظن أنه سيكون "مشهدا مقززا على أي حال".

مجموعة الدول الصناعية السبع، هي عبارة عن ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتابع بوتين، ردا على سؤال لأحد الصحفيين على هامش القمة السادسة لبحر قزوين التي عقدت في عشق أباد: "إذا ما تذكرنا (الشاعر الروسي ألكسندر) بوشكين، قد لا أتذكر الأبيات حرفيا، إلا أنه قال:

قد يكون المرء كفؤا، لكنه يفكر في جمال أظافره.

بوتين: يجب ان يكون الانسان متناسقا

وقال بوتين في تصريحاته: أنا متفق مع ذلك بلا شك. فلا بد وأن يكون الإنسان متناسقا على كل المستويات، روحيا وجسمانيا، ولتحقيق ذلك التناسق، إنما يتعين عليه التخلص من العادات السيئة مثل معاقرة الخمر، وممارسة الرياضة البدنية.

"Я не знаю, как они хотели раздеться, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище"



Владимир Путин о шутках про раздевание на саммите G7 pic.twitter.com/VxaanApBqJ — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 29, 2022

وتابع بوتين في نصائحة للقادة الاوربيين قائلا: إنني أعرف شخصيا كل الزملاء الذين تحدثتم عنهم، ربما لا نمر بأفضل الأوقات في علاقتنا الآن كما هو مفهوم، إلا أنهم بالطبع زعماء ذوي شخصيات مميزة، وإذا ما أرادوا تحقيق نتائج في هذا المضمار، فسوف يتمكنون من ذلك بكل تأكيد. لكن المهم، العمل على النفس. من ناحية أخرى، فإن مجرد صراحتهم وحديثهم عن ذلك، هو أمر يستحق الثناء".

التقطت صور فوتوغرافية شهيرة تظهر بوتين عاريا حتى الخصر على صهوة حصان خلال رحلة إجازته في أغسطس 2009 إلى تايفا عندما كان رئيسا للوزراء.

قادة الدول السبع: سنخلع ملابسنا