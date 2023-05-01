قادمة من السودان .. سفينة أمريكية تقل المئات تصل إلى ميناء جدة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام سعودية، مقطع فيديو، يظهر لحظة وصول سفينة أمريكية، إلى ميناء جدة، قادمة من السودان، تقل على متنها 308 أشخاص ينتمون لـ 12 جنسية.

وتواصل المملكة العربية السعودية، جهودها في عمليات اجلاء الرعايا العرب والأجانب، من السودان، جراء المعارك التي تشهدها البلاد منذ 15 أبريل الماضي.

ووفقا لقناة "العربية" فإن عدد سفن الإجلاء التي وصلت إلى ميناء جدة، قادمة من السودان، وصل حتى الآن ل 26 سفينة، مشيرة إلى أن عدد رحلات الإجلاء الجوي القادمة من بورتسودان إلى جدة، وصل إلى 49 رحلة.

فيديو | بدء نزول بعض ركاب السفينة الأميركية في ميناء جدة الإسلامي#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/THfqd8Ku22 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2023

وبلغ إجمالي عدد الذين وصلوا إلى المملكة، عبر عمليات الاجلاء من السودان، التي لعبت فيها المملكة دورا مهما، نحو 5197 بينهم 184 سعوديًا، وفقا لوزارة الخارجية السعودية.

وأشادت العديد من الدول العربية والأجنبية، بالجهد الكبير الذي تقوم به السعودية، في عمليات الإجلاء التي تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة، مؤكدين أن المملكة تقدم نموذجا يحتذى في الإنسانية ومد يد العون للرعايا الأجانب.