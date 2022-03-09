قاديروف ل"النازيين": عشرات آلاف الشيشان ينتظرون الأوامر (فيديو)

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن عشرات آلاف المتطوعين في الشيشان، ينتظرون تلقي أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف في تعليقه على فيديو لقواته عبر قناته على "تلغرام": كل يوم، تنتظر الوحدات مثل هذا الأمر (يقصد بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا).

وأضاف: "على عكس النازيين، لا يشن هؤلاء الرجال حربًا على الإنترنت، لأنهم مدربون على عدم الخربشة على لوحة المفاتيح، ولكن على الخربشة بأسلحة نارية حقيقية، علاوة على ذلك، بدقة متناهية".

وتابع: "هؤلاء الرجال لا ينظرون إلى شاشة الهاتف المحمول، ولا يكتبون أشياء سيئة مبتذلة على الشبكات الاجتماعية، لكنهم يتقدمون بصمت وينفذون الأوامر في الحياة الواقعية، في ساحة المعركة".

وختم قديروف: "إنهم مدربون على الشؤون العسكرية، وليس الثرثرة الفارغة. ولا يمكنهم الانتظار لإظهار أنفسهم في العمل في أقرب وقت ممكن".