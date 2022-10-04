قاديروف ينتقد سير العملية الروسية ومستعد لارسال اولاده لاوكرانيا

جدد الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف انتقادة لما وصفه بسير العملية العسكرية الروسية في جبهة اوكرانيا، واكد انه مستعد لارسال ابناءه الى جبهة القتال فيما رد الكرملين على دعوته باستخدام محدود للاسلحة النووية.

قاديروف ينتقد سير العمليات

ووجه الزعيم الشيشاني انتقادا مباشرا للجنرال الروسي "الكسندر لابين" المكلف العمليات حول مدينة ليمان ، وقال انه لم بقم بتامين الاتصالات والمؤن التموينية والعسكرية للمدافعين عن المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقالت الانباء ان القوات الأوكرانية استعادت من الأراضي في المناطق التي أعلنت روسيا مؤخرا ضمها وحققت تقدما بالقرب من مدينة خيرسون، جنوبي أوكرانيا، وعززت مكاسبها في الشرق.

قاديروف مستعد لارسال اولاده للجبهة

في الاثناء وبينما اعتبر الكرملين، أن دعوة قديروف لاستخدام أسلحة نووية محدودة القوة نابعة من العاطفة، فقد اكد الاخير استعداده لارسال ولاده الثلاثة إلى الجبهة الأوكرانية، ليقاتلوا مع القوات الروسية.

وللرئيس الشيشاني ثلاثة ابناء فتيه تبلغ أعمارهم، 16، و15، و14 عاما، وقال إن الرجل يجب أن يعلم أولاده كيف يحمون عائلاتهم، وشعبهم، ووطنهم.

واشار الى ان أولاده، بدأوا تدريباتهم العسكرية، عندما كانوا صغارا، وقد جاء الوقت الذي يمكنهم فيه الحصول على الخبرة العملية.

وأرفق قديروف، منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور يظهر أولاده، وهم يطلقون الرصاص، خلال تدريب عسكري.

ويعد قديروف، حليفا مقربا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقد وجه منذ سير العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا سلسلة انتقادات لقيادة الجيش المشرفة على الهجوم