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قاسمي: المبعوث الأمريكي مصاب بمرض "الإضرار بإيران"

قاسمي: المبعوث الأمريكي مصاب بمرض "الإضرار بإيران"
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