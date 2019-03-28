المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن المبعوث الأمريكي لشؤون إيران براين هوك، مصاب بمرض الإضرار بإيران، بدليل تصريحاته بصدد عدم تمديد إعفاءات شراء النفط الإيراني.

ونقل مراسلنا عن قاسمي قوله: "هوك مصاب بمرض الإضرار بإيران المزمن وتصريحاته سخيفة تثبت عدم إدراكه للظروف العالمية... هوك لا يدرك مكانة أمريكا غير المستقرة والمتزلزلة والمتهاوية في العالم اليوم".

وأضاف قاسمي أن واشنطن اليوم لم تعد قادرة على تحقيق جميع أهدافها المناهضة للإنسانية... تطورات العالم لا تسير في الاتجاه الذي يريده قادة الولايات المتحدة والبيت الأبيض... زمن فرض الإملاءات الأمريكية على دول العالم قد ولى".

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوباتها على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الست، ما أدى إلى خفض صادرات النفط الإيراني إلى النصف.