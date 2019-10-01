قاسم سليماني يروي مشاركته بالحرب بين اسرائيل وحزب الله عام 2006

خلال المقابلة التي استمرت 90 دقيقة وبثتها القناة الأولى للتلفزيون الايراني الرسمي، شرح الجنرال سليماني كيف انتقل الى لبنان للوقوف الى جانب حزب الله طيلة هذه الحرب التي استمرت 34 يوما.

ث التلفزيون الإيراني الرسمي مساء الثلاثاء مقابلة حصرية مع الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، خصصها لدوره في لبنان خلال النزاع بين اسرائيل وحزب الله عام 2006 .

وقدمت المقابلة على أنها الأولى للجنرال سليماني المكلف العمليات الخارجية خصوصا في سوريا والعراق، لحساب الحرس الثوري الإيراني.

يشرح الجنرال أنه دخل لبنان مطلع الحرب من سوريا برفقة المسؤول العسكري الكبير في حزب الله عماد مغنية (قتل عام 2008) الذي يعتبره الحزب مهندس "الانتصار" على اسرائيل خلال النزاع الذي أوقع 1200 قتيل في الجانب اللبناني و160 في الجانب الاسرائيلي.

وتطرق الجنرال الإيراني الى الحادث الذي أطلق شرارة الحرب وتمثل بقيام مجموعة من حزب الله في الثاني عشر من تموز/يوليو ب"الدخول الى فلسطين المحتلة (اسرائيل) ومهاجمة مدرعة صهيونية وأسر جنديين جريحين".

ويوضح سليماني أنه بعد أسبوع من وصوله الى لبنان غادر الى ايران ليطلع المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي على تطورات الوضع في لبنان، ليعود في اليوم نفسه ناقلا رسالة من المرشد الى أمين عام حزب الله حسن نصرالله. واوضح أنه بقي في لبنان حتى نهاية الحرب.

وخلال المقابلة لم يشر سليماني الى وجود ايرانيين آخرين، واكتفى برواية تجربته الشخصية خصوصا عبر اتصاله المتواصل بمغنية ونصرالله.

وروى أنه أمام تصاعد وتيرة القصف الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، قام شخصيا مع مغنية بإجلاء نصرالله من "غرفة العمليات" التي كان فيها.

وأوضح أنه قام مع مغنية خلال تلك الليلة بنقل نصرالله من مكان الى آخر لتجنب القصف، قبل العودة الى مقر قيادتهما.

ويأتي بث هذه المقابلة التي أجراها مكتب آية الله خامنئي بعد أيام على قيام هذا المكتب نفسه بنشر صورة لنصرالله الى جانب خامنئي وسليماني، ما دفع الى التكهن بأن الثلاثة قد يكونون التقوا قبل فترة قصيرة في طهران.