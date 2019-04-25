قاضي اردني يحكم على مواطن بخدمة مسجد 40 ساعه

قرر قاضي محكمة بداية جزاء الزرقاء في المملكه الاردنيه الهاشميه أحمد القهموس المشاقبة الحكم على مشتكى عليه بخدمة مسجد لمدة أربعين ساعة.

واصدر القاضي قرارا يقضي بالحكم على احد الأشخاص بخدمة مسجد كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس وذلك بقضية حيازة سلاح غير مرخص بعد ان ثبت للمحكمة بان المشتكى عليه لا يوجد بحقه أية قيود او اسبقيات وثبت بانه حسن السيرة والسلوك.

ويذكر ان وزارة العدل انشأت مديرية للعقوبات البديلة باشرت عملها حيث اصدرت المحاكم عدة احكاما .

وأعطى النص القانوني سلطة تقديرية للقاضي حسب ملابسات القضية التي ينظرها، فإذا توصل لقناعة بأن المحكوم يستحق هذه العقوبة ضمن الشروط التي نص عليها القانون ومنها اسقاط الحق الشخصي وأن يكون من ذوي السلوك الحسن فيتم وقف تنفيذ الحكم والاكتفاء بالعقوبات البديلة.