قاض أمريكي يمنح صحافيا احتجزته إيران 180 مليون دولار

قضى قاض فيدرالي أمريكي بمنح صحافي يعمل لدى “واشنطن بوست”، احتجزته السلطات الإيرانية لمدة 18 شهرًا تقريبًا، تعويضًا ماليًا قدره نحو 180 مليون دولار، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت الوكالة أن ريتشارد ليون قاضي مقاطعة أمريكية في واشنطن قضى بمنح الصحافي جاسون ريزايان وعائلته نحو 180 مليون دولار في دعواهم المرفوعة ضد إيران على احتجازه 544 يومًا وتعذيبه بعد اتهامه بالتجسس.

وقالت الوكالة الأمريكية إن القاضي أصدر القرار في قضية ريزايان، في وقت متأخر الجمعة.

واتهم القاضي طهران بحرمان الصحافي من “النوم والرعاية الطبية، وبإساءة معاملته أثناء سجنه”.

وقال في حكمه إن “إيران احتجزت جاسون وهددت بقتله، وفعلت ذلك بهدف إجبار الولايات المتحدة على الإفراج عن السجناء الإيرانيين كشرط لإطلاق سراح جاسون”.

وأضاف في وقت لاحق: “احتجاز رجل رهينة وتعذيبه لكسب قوة في التفاوض مع الولايات المتحدة هو أمر شائن ويستحق العقاب ويحتاج بالتأكيد إلى الردع”.

وحسب أسوشييتد برس، فإن إيران لم ترد على الدعوى المرفوعة ضدها رغم تسليمها إليها من قبل السفارة السويسرية في طهران، التي تشرف على المصالح الأمريكية في البلاد.

كذلك لم يصدر رد على الفور من جانب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب التعليق على الأمر، السبت. (الأناضول)