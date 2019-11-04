قافلة أمريكية تغادر الأراضي السورية بعد تعرضها للقصف (فيديو وصور)

غادرت القافلة الأمريكية التي تعرضت أمس للقصف من قبل فصائل مسلحة موالية لأنقرة، إلى إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي

وذكر مراسلون أن هذه القافلة وصلت القامشلي في الحسكة قادمة من قاعدة صرين، التي تم إخلاؤها مؤخرا بريف عين العرب شمال شرقي سوريا، وتوجهت بعد ذلك إلى إقليم كردستان العراق

مغادرة قافلة أمريكية تعرضت أمس لقصف شمال شرقي سوريا إلى كردستان العراق

غادرت القافلة الأمريكية التي تعرضت أمس للقصف من قبل فصائل مسلحة موالية لأنقرة، إلى إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي.https://t.co/nrupAK66YK#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic pic.twitter.com/Ohsa3OZa2m — RT Arabic (@RTarabic) November 4, 2019





