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قافلة أمريكية تغادر الأراضي السورية بعد تعرضها للقصف (فيديو وصور)

منشور 04 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:40
قافلة عسكرية امريكية
قافلة عسكرية امريكية

غادرت القافلة الأمريكية التي تعرضت أمس للقصف من قبل فصائل مسلحة موالية لأنقرة، إلى إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي

وذكر مراسلون أن هذه القافلة وصلت القامشلي في الحسكة قادمة من قاعدة صرين، التي تم إخلاؤها مؤخرا بريف عين العرب شمال شرقي سوريا، وتوجهت بعد ذلك إلى إقليم كردستان العراق



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