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قافلة المهاجرين تتحدى ترامب بالزحف نحو الحدود الأميركية

قافلة المهاجرين تتحدى ترامب بالزحف نحو الحدود الأميركية
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