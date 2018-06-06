قانون إماراتي صادم لنجوم مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

القانون صدر في آذار/ مارس الماضي ويدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل

تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية الشهر المقبل، بتطبيق قانون جديد ينظم الإعلام الإلكتروني بما في ذلك المواقع الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي.



ويلزم القانون الجديد "المؤثر" من نجوم ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على رخصة حكومية تجارية أولا ثم دعائية في حال تقديم محتوى إعلاني.



وحدد القانون الذي صدر في آذار/ مارس الماضي، ويدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، قيمة الرخصة بـ 15 ألف درهم في السنة، مع عقوبة 5 آلاف درهم للمخالفين.

وفي شهر أيار/ مايو أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية عن إعدادها وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في المملكة قد تتضمن أيضا فرض إصدار رخصة سنوية.



وقالت الوزارة إن الهدف هو ضمان "التزام المؤثرين بالمعايير الأخلاقية، والقيم الدينية والعادات الاجتماعية"، إلى جانب ضمان التزامهم "بالمصداقية والموضوعية".