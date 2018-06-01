قانون جديد لمكافحة التحرش في السعودية

الأجهزة الأمنية تباشر مثل هذه الجرائم من قبل إقرار النظام

أعدت وزارة الداخلية السعودية نظاما جديدا يتكون من 8 مواد، في إطار تحقيق رؤية 2030، لمكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها.

وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية منصور التركي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، إن نظام التحرش مجرم في المملكة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن تطبيق النظام الجديد سيتم خلال الأيام المقبلة فور نشره في الجريدة الرسمية للدولة.

وأوضح أن النظام يراعي مكافحة الجريمة في الأماكن العامة، والمدارس، ودور الرعاية والإيواء، والمنازل، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تباشر مثل هذه الجرائم من قبل إقرار النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا على أنه تم إلزام القطاعين العام والخاص بوضع تدابير لمكافحة جريمة التحرش داخل المنشأة.

وشدد التركي على أهمية تعامل القطاعين العام والخاص بجدية مع الشكاوى المقدمة لهم، وفرض عقوبات تأديبية داخلية، لافتا إلى أن هناك تكاملا بين نظام حماية الطفل ونظام مكافحة التحرش.