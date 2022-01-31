قانون كامينتس العنصري الاسرائيلي يهدد سكان القدس

ما تلبث اسرائيل تفشل في مؤامرة لاخلاء القدس الفلسطينية المحتلة من سكانها الاصليين، الا لتعود بقوانين وقرارات جديدة تشكل سيفا مسلطا على اهالي المدينة الرافضين مغادرتها والصادمدين في بيوتهم، في سياق حملة مسعورة لتهويد القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

قانون كامينتس العنصري

يوم الاثنين 31 يناير 2022 ، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة شقيرات مقدسية على هدم منزلها في بلدة جبر المكبر بالقدس المحتلة، في إطار الحرب العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وذلك من خلال هدم المباني والمنشآت بهدف تهويديها وطرد سكانها.

ويتكون المنزل من شقتين سكنيتين في جبل المكبر وجاء القرار بزعم البناء دون ترخيص، وهى مزاعم تستغلها إسرائيل لتنفيذ مخططاتها في القدس المحتلة.

ماذا قدم رئيس الحكومه للمجتمع العربي؟ لحتى نفتح له أبواب مدننا وقرانا؟

1. قانون القوميه

2. قانون كامينتس

3. جريمه وعنف

4. فقر وبطاله

5. عنصريه وتمييز.

هذا ما قدمه وأتى لكي نصفق له ونرحب به ....

هل يظننا اغبياء؟

وان كان هناك اغبياء فهم لا يمثلوننا ابد". — Dr. Nuzha Allassad Alhuzail (@Nuzha_Asad) January 14, 2021

تطهير عرقي مستمر

وعمليات التطهير العرقي وسياسة الهدم تهدد نحو 150منزلًا ومنشأة في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، وفقًا لقانون “كمينتس” الإسرائيلي، لصالح عمليات الاستيطاني المجنونة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة.

وهدمت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي نحو 317 منزلاً في أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، وتواصل سياسة هدم المباني والمنشآت المقدسية لتغيير الواقع الديموغرافي وتهجير سكان المدينة الأصليين، لصالح تنفيذ المخططات الاستيطانية التهويدية.

استغلال قانون كامينتس

وتستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون “كامينتس ” لتنفيذ مخططاتها العنصرية ضد سكان مدينة القدس وخاصة جبل المكبر التي يتهدد الهدم ما يزيد عن 150 منزل ومنشأه لصالح عمليات التوسع الاستيطاني وتوسعة “الشارع الأمريكي” الاستيطاني الذي التهم مئات الدونمات من أراضي البلدة.

وتم المصادقة على قانون “كمينتس” أواخر عام 2017، ووضع القانون الجائر شروطًا تعجيزية أمام تمديد أوامر هدم المنازل غير المرخصة في القدس.

جبل المكبر

وبلدة جبل المكبر قرية فلسطينية مقدسية صغيرة تتبع للسواحرة الغربية تبلغ مساحتها 5021 دونمًا، تقع فوق تلة مرتفعة تطل على بلدة سلوان والبلدة القديمة، قسمها الاحتلال، وأخرج جزء منها وهو حي الشيخ سعد من القدس، وضمه إلى الضفة الغربية، وكذلك السواحرة الشرقية من حدود السواحرة، وقسمها إلى 3 مناطق، وهي السواحرة الغربية والشرقية والشيخ سعد.

ما هو قانون كامينتس؟

منذ تأسيسها، عملت “إسرائيل” جاهدة على تشديد الحصار التخطيطيّ، وخنق القرى والمدن العربيّة في تجمّعات غير متطوّرة ومكتظّة بالسكّان، وذلك من خلال منع إعداد أيّ خطط بناء سكنيّ وقد صادرت خمسة مليون دونم من المجتمع الفلسطينيّ وبنت 700 بلدة جديدة لليهود فقط.

ولا تسمح “إسرائيل” بتوسّع القرى والمدن العربيّة إلى الأراضي المُحيطة بها ، وتُعتبر مهمّة الحصول على ترخيص بناء شبه مستحيلة، لا سيّما القرى البدويّة العربيّة غير المعترف بها في النقب وفي أحياء القدس وتُحجِم التجمّعات اليهوديّة عن قبول العرب في جيرتهم ودمجهم في مدنهم وقراهم.

تنبع أزمة السكن في البلدات العربية من تداخل سياسات الحكومة الإسرائيليّة هذه مع فشل السلطات المحلّيّة في رفع الوعي وتحفيز السكّان على النضال والمقاومة، أو استغلال التشريعات القائمة التي تسمح لهم بمصادرة أراضي الدولة لاستخدامات وحاجات جمهورهم كما يحدث في البلدات اليهوديّة.

👈 13 عائلة من أصل 17 ينطبق عليها قانون "كامينتس" تسلمت أوامر لهدم منازلها ذاتيا في حي البستان في بلدة #سلوان جنوب المسجد الأقصى خلال 21 يوما 😡 pic.twitter.com/hCuDwdGOup — البركان الفلسطيني (@plsvolcano) June 26, 2021

بالتالي، وجد السكّان العرب أنفسهم مضطرين في كثير من الأحيان للتنازل عن ثمانية دونمات من أراضيهم الزراعيّة خارج بلداتهم مقابل دونم واحد للبناء داخل بلداتهم، وبذلك عملت “إسرائيل” على توسيع أراضيها من خلال الاستفادة من أزمة الإسكان التي خلقتها في المجتمع العربيّ.

وفي غياب الأراضي التي يمكن للفلسطينيّين البناء عليها، يضطر السكّان العرب في كثير من الأحيان إلى البناء دون ترخيص، وفي الغالب يأتي البناء دون ترخيص لانعدام الخيارات الأخرى لدى الفلسطينيّين، ويهدف إلى توفير الحقّ الأساسيّ في المسكن للشباب والأسر التي تركتها “إسرائيل” دون حلول إسكانيّة ملائمة لسنوات طويلة.

لكي تضيّق “إسرائيل” الخناق أكثر وتمنع البناء غير المرخّص، دَخَلَ في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون كامينتس، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة والمُمَيِّزة ضدّ العرب في “إسرائيل”.

قانون "كامينتس" الإسرائيلي.. ذريعة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/3yWQ4pvuT5 — البركان الفلسطيني (@plsvolcano) June 12, 2021

يشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها على بعض مخالفات البناء، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم “المواطن” حتّى للمحاكمة الجنائيّة.

ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.

كما تشمل هذه العقوبات المباني التي شيّدت قبل سنّ القانون كذلك وقد تقع هذه العقوبات على كلّ من ارتكب إحدى مخالفات البناء التالية: بناء دون ترخيص، استخدام الأرض أو المبنى خلافًا للهدف الذي خصصت الأرض من أجله في الخارطة، عدم الامتثال لأمر إداريّ بوقف الاستخدام أو وقف البناء.

وتحاول “إسرائيل” أن تشمل أطراف كثيرة في دائرة العقوبات مسببة ضررًا أكبر للسكان، منها: مالك الأرض أو المبنى ومستخدم الأرض أو المبنى والمهنيين والحرفيين الذين شاركوا في عمليّة البناء أو العمل في الأرض، حتى المقاول والمسؤول عن تخطيط العمل والإشراف عليه.

قد يؤدّي قانون كامينتس إلى انهيار المجتمع الفلسطينيّ في “إسرائيل”، ذاك أن قد يُهدم بيت المواطن الفلسطينيّ وينزح إلى الشارع إن لم يتمكّن من دفع الغرامات، لا سيما أنّ القانون سلب من المحاكم صلاحياتها بتأجيل أمر الهدم لأكثر من سنة من أجل أن يتمكّن الفلسطينيّ من ترخيص البناء.

حي البستان في #سلوان عدد منازله 121، هُدم منها 31 بين 2009-2020. سنة 2004 أصدر الاحتلال قرار بهدم كامل الحي لبناء ما يعرف ب"متحف وادي الملك". الحراك الشعبي أوقف الجرم لكن المأساة لم تتوقف. الاحتلال أعلن أن 17 منزل سيهدم وفق قانون "كامينتس" الذي يشرعن الهدم دون اعتراض مع غرامات.🔻 pic.twitter.com/kTT2wZ9CD5 — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) July 4, 2021

في هذا التغيير حكمٌ بالتشرّد على الفلسطينيّين، فمن المعروف أنّ سنة واحدة لا تكفي لإنهاء المخططات والمعاملات في مؤسسات التخطيط.

كما نقل القانون صلاحيّات فرض غرامات وإصدار أوامر هدم من المحاكم إلى مفتّشي البناء، دون أن يُسمح للفلسطينيّ بعرض تظلّماته ومعاناته وظروفه الشخصيّة والعائليّة والاقتصاديّة للقاضي، ليصدر الحكم والعقاب بما يتلاءَم مع الحالة التي أمامه.

ويحمل الحدّ من صلاحيّات المحاكم في طيّاته انتهاكًا مباشرًا لحقوق الفلسطينيّين أو المُدانين، ولا يشمل الحدّ الأدنى من الحماية الإجرائيّة لهم، مثل الحقّ في الاستماع أو الاستئناف على مبلغ الغرامة.

كما أنّ سلطة تطبيق القانون غير مُخوّلة حتّى للنظر في الظروف الاستثنائيّة، بما في ذلك الأزمات الإنسانيّة، أو ظروف التخطيط والوضع القانونيّ الذين تمّ فيهما البناء دون ترخيص.

من التغييرات الإضافيّة التي أدخلها القانون، زيادة عدد السنوات القصوى لعقوبة السجن في تجاوزات البناء من سنتين إلى ثلاث سنوات.

إضافة إلى ذلك، فأنّ هذه الضغوطات والتضييقيات قد تُودي بالمواطنين الفلسطينيّين إلى الاندماج أو التعامل مع عصابات إجراميّة لسدّ الغرامات الماليّة أو تفريغ مشاعر الغضب والإحباط.

عدا عن ذلك كلّه، هناك خوف من الاستخدام الانتقائيّ لـ “قانون كامينتس”، مما قد يؤدّي إلى تطبيق القانون بصورة تمييزيّة وهجوميّة غير متكافئة على أساس القوميّة.

مثل هذا الواقع موجود بالفعل حاليًا، ففي تشديد تطبيق قانون كامينتس ما يزيد من عدم المساواة بين المجتمع الفلسطينيّ وذاك اليهوديّ في “إسرائيل”.

هذا كلّه يكشف عن تجذّر سياسات الاحتلال ونظام الفصل العنصري في القوانين الإسرائيليّة التي تُضيِّق على الفلسطينيّ من جهة، وتعزله في “غيتوهات” تمنع عنه حقّة في الحياة الكريمة وحقّة في المسكن، وتضرّ بجودة حياته بعد أن سُدّت أمامه جميع الأبواب القانونيّة.

ومن جهة أخرى، ما أن يحاول الفلسطينيّ البحث عن مخرجٍ لضائقته تفرض “إسرائيل” عليه الغرامات الماليّة وتسارع إلى هدم مبانيه وسلب أراضيه أو سجنه.