قانون مشدد ضد مرتكبي الأفعال الفاضحة في الأهرامات

وافق مجلس النواب المصري، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار تقضيان بمعاقبة كل من تسلق الآثار أو ارتكب فيها فعلا مخالفا للآداب العامة.

ويعاقب المدان بإحدى هاتين المادتين بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تتضاعف العقوبة في حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

كما وافق المجلس أيضا على التعديل الخاص بتجريم ومعاقبة بالسجن المشدد كل من حاز أو أحرز أو باع آثارا، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.

وقد تم التقدم بهذه التعديلات، بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة دخول بعض الأشخاص خلسة إلى المواقع الأثرية، وكما لوحظ أيضا وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصالات المزادات.