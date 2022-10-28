قبلة بالخطأ على شفاة رئيسة وزراء ايطاليا.. فيديو

ضلت قبلة تهنئة كانت متجهة الى وجنتي رئيسة الوزراء الجديدة في إيطاليا، جورجا ميلوني، لتستقر على شفتيها في خضم التدافع لتهنئتها بعد حصولها على ثقة البرلمان كرئيسة للحكومة الجديدة في البلاد

وتقدم نائبان من البرلمان لتهنئة زعيمة اليمين المتطرف جورجا ميلوني ، وقاما سويا بتقبيلها، فحطت احدى القبلات على شفتيها فيما كانت رئيسة الوزراء الجديدة تسارع للتنسيق بين قبلات وعناق النائبين الواردة اليها، وكان صاحب القبلة التي ستكون الاشهر سياسيا خلال الايام المقبلة هو الشخصية الإيطالية المشهورة فيتوريو صغاربي.

القبلة التي اصابت جورجا ميلوني في الصميم احدثت صدمة لديها ويبدو انها اعتبرتها نيران صديقة ، فكانت الدهشة التي بدت عليها ايجابية ، اتبعتها بضحكة ودودة وطريفة

والاربعاء منح مجلس الشيوخ الإيطالي الثقة لحكومة جورجيا ميلوني، حيث حصلت على الغالبية المطلقة في مجلس الشيوخ بواقع 115 من بين 200 برلمانيا لصالح ميلوني، لتكون اول سيدة تتولى رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا.

يشار الى ان غرفة النواب صوتت الثلاثاء لصالح تحالف الحكومة الجناح اليمني حيث حصلت ميلوني هناك على 235 من أصل 400 عضو.