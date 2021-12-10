قبلة ولي العهد السعودي تجتاح مواقع التواصل

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يظهر فيها قيام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتقبيل جبهة العاهل البحريني، الأمر الذي أثار تفاعلا ايجابيا واسعا.

ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البحرين في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية يقوم بها، وكان باستقباله في مطار قاعدة الصخير الجوية، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

واستعرض ابن سلمان مع جلالة ملك البحرين العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف التقرير أنه "أجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني، ثم استعرض حرس الشرف، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بسمو ولي العهد".