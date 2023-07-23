قبل اجتماع بوتين ولوكاشينكو.. روسيا تقصف أوديسا

قصفت القوات الروسية من جديد مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية ليل السبت الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

ويأتي هذا الهجوم قبل ساعات من اجتماع مرتقب بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حليف موسكو الوثيق.

ونقلت وسائل الإعلام أن الكرملين أكد اجتماع بوتين مع لوكاشينكو اليوم الأحد، حيث سيتم مناقشة زيادة تطوير "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا كانت قد قررت في الأسبوع الماضي نقل وحدات عسكرية إلى حدودها مع روسيا البيضاء بعد وصول قوات من مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة إلى روسيا البيضاء.

وكان بوتين قد هدد بالرد بشكل حازم على أي عداء تجاه روسيا من قِبَل مينسك.

يُذكر أن لوكاشينكو سمح سابقًا لموسكو باستخدام أراضي بيلاروسيا لشن الحرب على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، مما أدى إلى توترات متزايدة بين روسيا والدول المجاورة.

تهدف الغارات الروسية بانتظام إلى مدينة أوديسا، التي يُعد مركزها التاريخي من المواقع المُدرجة في لائحة اليونسكو للتراث العالمي المعرّض للخطر. وفي هذا الهجوم الأخير، تم تسجيل مقتل مدني وإصابة عدد من الآخرين، بينهم أطفال، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات المحلية.

هذا ويأتي الهجوم الجديد بعد هجوم آخر استهدف مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم، مما اضطر إلى إجلاء سكان المناطق المجاورة وتعليق حركة السكك الحديد في المنطقة.

تزامناً مع هذه الأحداث، أجرت روسيا وبيلاروسيا عدة تدريبات عسكرية مشتركة، وقد أثار قرار لوكاشينكو في يونيو حزيران بالسماح لروسيا باستخدام بلاده كقاعدة للأسلحة النووية الروسية انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية.

