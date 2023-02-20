قبل البناء في مناطق الزلزال.. عالم تركي يحذر

البوابة - حذر عالم زلازل تركي، من خطورة التسرع في بناء المنشآت الخرسانية، بالمناطق التي تعرضت للزلزال المدمر، الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا، فجر السادس من فبراير/ شباط، الجاري.

واعتبر العالم ناجي جورور، أن الهزات الإرتدادية وتوابعها، تشكل خطرا كبيرا على المنشآت الخرسانية، لما تسببه بداخلها من شروخ، وتحدث ضعفا كبيرا فيها.

ونصح عالم الزلازل، اليوم الإثنين، باستخدام الخرسانة المسلحة مسبقة الصب، والمعدة منذ فترة، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

وقال جورو: "لا تلجأوا إلى صب الخرسانة في الإنشاءات إلا بعد فترة من الوقت، لأن توابع الزلزال الصغيرة والكبيرة تحدث في كثير من الأحيان".

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب أجزاء واسعة من جنوب تركيا، ومناطق شمال غرب سوريا، 7.8 درجات على مقياس ريختر، وتسبب بمقتل أكثر من 41 ألف شخص، وتضرر عشرات آلاف الشقق السكنية والمباني والمنشآت.

أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية

وتعرضت مناطق جنوب تركيا إلى 6040 هزة ارتدادية، تراوحت شدتها بين 3 إلى 6، بحسب ما أعلن المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ، أورهان تاتار.

كما دعا تاتار، المواطنين إلى عدم التواجد في المباني المتضررة جراء الزلزال، معللا ذلك، بأن الهزات الإرتدادية ستستمر لفترة طويلة.

يشار إلى أن سكرتير فرع ديار بكر لغرفة المهندسين المعماريين، هيرديم دوجرول، صرح بأن الزلزال دمر بشكل كامل أكثر من 420 ألف منزل، كما خلف وراءه أكثر من مليوني شخص بلا مأوى.

دمار كبير في 10 مدن

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حوالي 20 مليون شخص تضرروا من الزلزال ، مشيرا إلى أن الزلزال تسبب بدمار كبير في 10 مدن.

وأكد أردوغان، أن أعمال البناء في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر، ستبدأ مطلع الشهر المقبل.

واشار إلى إنه سيتم تشييد وبناء 30 ألف مبنى سكني، في آذار/مارس المقبل، بالمناطق التي تعرضت للزلزال، مشيرا إلى أن بناءها سيكون بعيدا عن خطوط الصدع الزلزالية.