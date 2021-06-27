قبل السفر إلى الخليج.. وزير خارجية إسرائيل يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني

أكد مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، أنه سيجتمع اليوم الأحد لأول مرة مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن، والبحريني عبد اللطيف الزياني، في العاصمة الإيطالية روما.

ومن المقرر أن يزور لابيد روما اليوم ضمن إطار جولة أوروبية.

وسيكون اللقاء بين لابيد والزياني أول تواصل دبلوماسي مباشر بين عضو في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي أدت اليمين قبل أسبوعين، ووزير خليجي.

ويأتي ذلك قبل توجه لابيد إلى منطقة الخليج الثلاثاء القادم، حيث سيحضر خاصة مراسم افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية الإسرائيلية في دبي.

وستكون هذه أول رحلة لوزير إسرائيلي بارز إلى منطقة الخليج منذ توقيع الدولة العبرية اتفاقية السلام مع الإمارات والبحرين في سبتمبر العام الماضي.