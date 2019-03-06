قبل تصويت على الجدار الحدودي.. ترامب يطلب من الجمهوريين الولاء

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء من المنشقين في الحزب الجمهوري عدم دعم الديموقراطيين في التصويت على إلغاء إعلانه حالة الطوارئ لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب على تويتر "ابقوا متحدين" وذلك قبل تصويت مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن ينشق فيه أربعة جمهوريين وينضموا إلى الديموقراطيين في إلغاء إجراء ترامب المثير للجدل.

ورغم أن الديموقراطيين يشكلون أقلية في مجلس الشيوخ، إلا أن دعم الجمهوريين الأربعة لهم سيؤدي إلى تمرير القرار.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون اعتمد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة قراراً يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي فرضها ترامب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السريّة من المكسيك إلى بلاده.

وبحسب أعضاء الكونغرس الديموقراطيين فقد تجاوز ترامب صلاحياته عندما قام بتفعيل سلطات خاصة للتغلب على معارضة الكونغرس لتمويل بناء الجدار الحدودي.

وفي حال صوت الجمهوريون إلى جانب الديموقراطيين فإن ذلك سيتسبب بإحراج للرئيس رغم أن التصويت رمزي ويمكن لترامب بالرد بالاعتراض عليه ومواصلة الحصول على تمويل الجدار.

وفي تغريدته نفى ترامب أن تكون القضية متعلقة بمخاوف دستورية حول تجاوز الرئيس صلاحياته، بحسب ما يزعم الديموقراطيون.

وقال إن أعضاء مجلس الشيوخ "يصوتون على الأمن والجدار الحدودي الضروري للغاية. بلادنا تتعرض لغزو من مهربي المخدرات والبشر والمجرمين من جميع الأشكال .. هذه هي فحوى التصويت".