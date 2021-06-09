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قبل تهريبها إلى السعودية.. النمسا تضبط 30 طنا من "الكبتاغون اللبناني"

منشور 09 حزيران / يونيو 2021 - 11:30
إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (الكبتاغون)
إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (الكبتاغون)

ضبطت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، 30 طنا من "الكبتاغون اللبناني"، قبل تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن "الشرطة النمساوية ضبطت 30 طنا من "الكبتاغون اللبناني"، وأوقفت عددا من المشتبه بهم قبل تهريبهم المواد إلى المملكة العربية السعودية".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أعلنت الأسبوع الماضي عن إحباط السلطات اللبنانية عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (الكبتاغون) من مطار بيروت الدولي إلى المملكة العربية السعودية.

وجاءت هذه العملية على وقع محاولات لبنان تشديد إجراءاته الرامية إلى ضبط عمليات تهريب المخدرات عبر مرافقه البرية والجوية والبحرية والتي كانت كلفته قبل شهر ونيف اتخاذ الرياض قرارا بوقف استيراد الفواكة والخضار الآتية من لبنان

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