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قبل 1.4 مليار عام.. اليوم كان يتكون من 18.7 ساعة فقط

قبل 1.4 مليار عام.. اليوم كان يتكون من 18.7 ساعة فقط
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