قبيل قمته مع ترامب: احباط اميركي من اردوغان

اعربت الولايات المتحدة الاميركية عن احباطها من السياسة التركية وقدما خيارات لادارة الرئيس رجب طيب اردوغان

واعلن مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة محبطة للغاية من شراء تركيا منظومة دفاع صاروخي روسية، وقد تفرض عقوبات على أنقرة إذا لم «تتخلص منها».

وجاءت تصريحات أوبراين قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى واشنطن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب لإجراء محادثات ستكون حاسمة على الأرجح في ظل الخلافات المحتدمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، تجاه كثير من القضايا.

وقال أوبراين لشبكة تلفزيون «سي بي إس» الأميركية: «تركيا ستشعر بتأثير هذه العقوبات»، مشيراً إلى إجراءات تفرض بموجب قانون «مواجهة أعداء أميركا من خلال قانون العقوبات» والتي قال إن الكونغرس سيقرّها بأغلبية ساحقة بموافقة أعضاء الحزبين (الجمهوري والديمقراطي).

وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية بشراء أنقرة منظومة صواريخ «إس400» الروسية المضادة للطائرات والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتهدد مقاتلاتها من نوع «إف35» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن».

وأضاف أوبراين: «لا مكان في حلف الأطلسي لمنظومات (إس400)... لا مكان في حلف الأطلسي لمشتريات عسكرية روسية مهمة... هذه رسالة سيبلغها الرئيس له (لإردوغان) بوضوح شديد عندما يكون هنا»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم التهديدات بفرض عقوبات أميركية، فإن تركيا بدأت في تسلم دفعات من صواريخ «إس400» في يوليو (تموز) الماضي.

ورداً على هذه الخطوة، قامت واشنطن بإبعاد تركيا من برنامج مقاتلات «إف35» التي تشارك أنقرة في إنتاجها وترغب في شرائها أيضاً، لكنها لم تفرض أي عقوبات حتى الآن على أنقرة.

ولم تشغّل تركيا بطاريات صواريخ «إس400» التي تسلمتها حتى الآن، وما زالت واشنطن تأمل في إقناع حليفتها بـ«الابتعاد» عن المنظومات الروسية.