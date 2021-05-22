قتلى باطلاق نار في مينيابوليس الأميركية

لقي شخصين على الاقل مصرعهما واصيب اخرون إثر إطلاق نار في مدينة مينيابوليس الأميركية في وقت متأخر من يوم الجمعة 22 مايو 2021، بحسب ما أفادت الشرطة.

واعلن جهاز إنفاذ القانون المحلي أن أحد المصابين حالته حرجة بعد الهجوم الذي وقع وسط المدينة، حيث قتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي شرطي في أيار/مايو 2020.

وافادت شرطة مينيابوليس إن رجلين قتلا، مضيفة أنه تمت "إعادة (النظام) بالكامل إلى الموقع والأماكن المحيطة به".

وقتل فلويد (46 عاما) على أيدي الشرطي ديريك شوفين. وأدين شوفين في 20 نيسان/أبريل بالقتل والقتل غير العمد لدوره في وفاة فلويد التي أشعلت احتجاجات حول العالم ضد غياب العدالة العرقية ووحشية الشرطة.