قتلى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين السورية

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير في المدينة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها.

أفاددت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية ان التفجير وقع قرب دوار الحسكة في مدينة رأس العين التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وانفجرت الجمعة الماضي سيارة مفخخة في بلدة تل حلف بريف راس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وتعرضت مدينة رأس العين وريفها في الفترة الأخيرة لسلسلة تفجيرات، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وكانت مدينة رأس العين وجزء من ريفها في شمال الحسكة شهدت حملة عسكرية شنتها القوات التركية ضد المقاتلين الأكراد، في تشرين الأول الماضي، الا ان الحملة توقفت بعد توصل تركيا لاتفاقين مع امريكا وروسيا يقضيان بانسحاب الاكراد لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا.

