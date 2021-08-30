قتلى بانفجار في معمل لسخانات المياه في لبنان

لقي ثلاثة اشخاص على الاقل مصرعهم جراء انفجار وقع الاثنين، داخل معمل لتصنيع سخانات المياه في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت تقارير اعلامية ان الانفجار اسفر عن وقوع ثلاثة قتلى كما أفيد عن العثور على أشلاء قد تكون عائدة لقتيل رابع هو صاحب المعمل.

ولم تتضح ملابسات وقوع الانفجار وإذا كان ناتجاً عن تلحيم أو عن تسرّب غاز وتخزين مواد مشتعلة بطريقة غير آمنة.

وأعلن رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أن "المعلومات متضاربة عن أسباب الإنفجار في المعمل"، مؤكدا "سقوط ثلاث ضحايا وأن الأجهزة الأمنية تطوق المكان".