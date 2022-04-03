قتلى بانفجار في ملهى ليلي في باكو عاصمة أذربيجان

وقع انفجار وسط العاصمة الأذربيجانية باكو وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، والتسبب بأضرار مادية واندلاع حريق في المكان.

وأفاد موقع "ريبورت" المحلي بأن الحادث وقع بملهى ليلي في شارع تارلان علياربيكوف بمنطقة سابايل.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، كما تضرر عدد من السيارات واندلع حريق في المكان.

وأشار إلى أن القوات الأمنية وسيارة إسعاف توجهوا إلى مكان الحادث.