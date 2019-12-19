قتلى بانفجار مفخخة شمال سورية وداعش يهاجم مليشيا الاسد

قتل اليوم الخميس 5 مدنيين وأصيب 11 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له، غرب مدينة رأس العين بالحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر أهلية، أن سيارة مفخخة انفجرت ظهر الخميس، بجانب مبنى البلدية في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين ما تسبب بمقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وشهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات في صفوف المدنيين، كان آخرها أمس حيث قتل 5 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء انفجار عربة مفخخة في بلدة مبروكة بريف المدينة.

هجوم داعشي

والاربعاء ادعت مليشيات الاسد أن عناصر تنظيم "داعش" نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في بادية دير الزور، وحققوا تقدما ميدانيا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع في بادية الشولا بجنوبي مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك.

وكان المرصد السوري (مقره بلندن) أفاد في نوفمبر الفائت بازدياد نشاط خلايا "داعش" في دير الزور.