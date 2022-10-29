قتلى بانفجار يهز بغداد

هز انفجار صهريج منطقة حي البنوك شرقي العاصمة العراقية بغداد مساء السبت، ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.
وقالت وسائل اعلام نقلا عن مصادر امنية عراقية ان الانفجار نجم عن صهريج محمل بالغاز كان متوقفا داخل مرأب للسيارة قرب مقهى شعبي.
🔴_عــــــــاجــــل— فاخر مولود🇮🇶Fakhir mawlood (@fakhir_1977) October 29, 2022
انفجار في حي البنوك بالعاصمة بغداد وانباء عن سقوط عدد من الجرحى اثر الانفجار
لطفك يارب ... pic.twitter.com/3hH1Aeb1kt
وقالت مصادر طبية ان الانفجار اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص على الاقل واصابة عدد اخر.
القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، تشرع بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد ...— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) October 29, 2022
ومن جانبها، قالت خلية الاعلام الامني في بيان عبر تويتر ان "القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، تشرع بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد"
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