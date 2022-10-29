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قتلى بانفجار يهز بغداد

منشور 29 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 06:39
قتلى بانفجار يهز بغداد

هز انفجار صهريج منطقة حي البنوك شرقي العاصمة العراقية بغداد مساء السبت، ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وسائل اعلام نقلا عن مصادر امنية عراقية ان الانفجار نجم عن صهريج محمل بالغاز كان متوقفا داخل مرأب للسيارة قرب مقهى شعبي.
 

وقالت مصادر طبية ان الانفجار اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص على الاقل واصابة عدد اخر.

ومن جانبها، قالت خلية الاعلام الامني في بيان عبر تويتر ان "القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، تشرع بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد" 

كلمات دالة:بغدادالعراقحي البنوك في بغداد

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