قتلى بانفجار يهز بغداد

هز انفجار صهريج منطقة حي البنوك شرقي العاصمة العراقية بغداد مساء السبت، ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وسائل اعلام نقلا عن مصادر امنية عراقية ان الانفجار نجم عن صهريج محمل بالغاز كان متوقفا داخل مرأب للسيارة قرب مقهى شعبي.



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انفجار في حي البنوك بالعاصمة بغداد وانباء عن سقوط عدد من الجرحى اثر الانفجار



لطفك يارب ... pic.twitter.com/3hH1Aeb1kt — فاخر مولود🇮🇶Fakhir mawlood (@fakhir_1977) October 29, 2022

وقالت مصادر طبية ان الانفجار اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص على الاقل واصابة عدد اخر.

القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، تشرع بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد ... — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) October 29, 2022

ومن جانبها، قالت خلية الاعلام الامني في بيان عبر تويتر ان "القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، تشرع بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد"