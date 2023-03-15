قتلى بتحطم مروحية شمالي العراق، وتركيا تنفي ان تكون تابعة لقواتها

اسفر تحطم مروحية في حقل نفطي شمالي العراق الاربعاء، عن مقتل سبعة اشخاص على الاقل، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية، فيما نفى الجيش التركي تقارير تحدثت عن ان المروحية تابعة له.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر امني قوله ان المروحية سقطت في حقل نفطي في ناحية جمانكي شمال محافظة دهوك قي اقليم كردستان، وذلك جراء سوء الاحوال الجوية.

واضاف المصدر ان الحادث اسفر عن مقتل ستة اشخاص على الاقل كانوا على متن المروحية التي اندلعت فيها النيران عقب سقوطها على الارض.

ومن جانبه، قال موقع شبكة "رووداو" نقلا عن مصدر عسكري قوله ان الحادث اسفر عن مقتل سبعة اشخاص، مضيفا ان جثثهم تفجمت جراء النيران التي اندلعت في المروحية بعد سقوطها وتحطمها.

واضاف ان المروحية التي سقطت بسبب "خلل فني" كانت عسكرية، ودون ان يوضح الجهة التي تتبع لها.

🛑 سقوط طائرة مروحية في دهوك قبل قليل أسفر عن سقوط ضحايا بحسب المعلومات الأولية .#العراق pic.twitter.com/xmcuyg6jKd — the truth الحقيقة (@absolute9right) March 15, 2023

وفيما تحدثت مواقع تواصل اجتماعي عن ان المروحية تابعة للجيش التركي، فقد سارعت وزارة الدفاع التركية الى نفي صحة هذه المعلومات، متهمة حزب العمال الكردستاني بترويجها.

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن مصادر في وزارة الدفاع التركية قولها ان "المزاعم" حول كون المروحية تابعة لقواتها "غير صحيحة على الاطلاق".

واكدت المصادر "عدم تحليق مروحية تابعة للقوات المسلحة التركية في تلك المنطقة" بحسب ما تنقله عنها الوكالة.