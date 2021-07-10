قتلى بتفجير انتحاري استهدف قائدا في شرطة مقديشو

لقي ثمانية اشخاص مصرعهم عندما انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري لدى مرور موكب احد قادة الشرطة الصومالية السبت، من تقاطع مزدحم في العاصمة مقديشو، وذلك في هجوم تبنته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقالت الشرطة الصومالية ان الهجوم استهدف قائد شرطة منطقة بنادير المفوض فرحان محمود الذي لم يصب بأذى لكن ثمانية اشخاص قتلوا واصيب تسعة اخرون.

وأعلنت حركة الشباب في بيان مسؤوليتها عن الهجوم وزعمت أنها قتلت "عددا كبيرا" من حراس قائد الشرطة ودمرت عدة سيارات.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.