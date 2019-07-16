قتلى بغارة لقوات حفتر على مستشفى ميداني في طرابلس

قتل ثلاثة اشخاص على الاقل وأصيب عدد آخر، بينهم أفراد أطقم الطبية في غارة جوية شنها طيران الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، واستهدفت مستشفى ميدانيا جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، أن استهداف المستشفى الميداني في منطقة السواني “استمرار لسجل قوات حفتر، في إجرامها في استهداف فرق الإسعاف والأطقم الطبية والمستشفيات”.

وذكرت مصادر عسكرية، أن القتلى الثلاثة من جرحى قوات الوفاق الذين كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى الميداني، بينما الجرحى من الأطقم الطبية.

ولم يوضح البيان عدد الإصابات ولا درجة خطورتها.

جدير بالذكر أن قوات حفتر، خسرت في 26 يونيو/حزيران الماضي، غرفة عملياتها الرئيسية في غريان، بعد هجوم مفاجئ لقوات الوفاق، التي تمكنت من طرد القوات المهاجمة من جميع المحاور في القوس الغربي للقتال الممتد من حي السواني، إلى غاية غريان.

وبعد أكثر من 100 يوم على هجوما، ما زالت قوات حفتر عاجزة عن دخول العاصمة، حيث ما زالت تراوح مكانها بمحاور القتال جنوبي طرابلس.

