قتلى بينهم أطفال بغرق سفينة مهاجرين في تركيا

مهاجرون غير شرعيين/ ارشيفية

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن تسعة مهاجرين غير شرعيين، بينهم ستة أطفال لقوا مصرعهم في حادث غرق سفينة قرب الساحل التركي في منطقة أنطاليا.

وكانت السفينة متجهة إلى أوروبا عبر المياه التركية، وغرقت قرب مدينة دمرة، حيث تمكن حرس حدود الساحل من إنقاذ خمسة أشخاص، بينما بقي شخص واحد مفقودا.

يذكر أن المهاجرين غير الشرعيين كثيرا ما يستخدمون تركيا ودول منطقة المتوسط كنقطة ترانزيت في طريقهم إلى أوروبا. ووفق معلومات منظمة الهجرة الدولية لعام 2017، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر 171 ألف شخص، بينما لقي أكثر من 3 آلاف مصرعهم.