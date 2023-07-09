قتلى بينهم قيادي بقوات سوريا الديمقراطية في انفجار بمدينة منبج

قتل ثلاثة اشخاص على الاقل، بينهم قيادي في قوات سوريا الديمقراطية في انفجار سيارة الاحد بمدينة منبج شمال غربي البلاد، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان الانفجار الذي وقع عند مدرسة التطبيقات قرب دوار السبح بحرات في مدينة منبج بريف حلب الشرقي

واسفر عن مقتل ثلاثة عناصر في مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الاكراد.

واضاف المرصد ان بين القتلى قياديا في مجلس منبج، مشيرا الى اصابة شخص اخر بجروح.

وتابع ان سبب الانفجار لا يزال غير معروف، ولا يعلم إذا ما كان ناجما عن عبوة ناسفة أو جراء استهداف بطائرة تركية مسيّرة.

وقالت مواقع تواصل ان القيادي القتيل يدعى هيثم ابو دحام قائد الفوج الرابع في قوات سوريا الديمقراطية.

سيارة قرب دوار السبع بحرات في مدينة #منبج بريف حلب



pic.twitter.com/0lgRXaQXX5 — Adnan Al Hussein 🇳🇱 (@Adnan_Alhusen) July 9, 2023

وكان الجيش التركي شن في 15 حزيران/يونيو الماضي، غارات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية ومجموعات منضوية ضمنها في في منطقتي تل رفعت ومنبج، وخلفت 16 قتيلا.

وكانت تركيا هددت مرات عدة باستهداف تلك المواقع في اطر هجماتها التي تشهد وتيرتها تصعيداً منذ الشهر الماضي.

مقـ ـتل "هيثم أبو دحام" قائـ ـد الفـ ـوج الرابع بقسـ ـد وسائقه "زلوفان محي" إثر انـ ـفجار عـ ـبوة ناسـ ـفة استهدفت سيارته بمدينة #منبج شرق #حلب.#نهر_ميديا pic.twitter.com/9L1Eb4EMqV — Naher Media - نهر ميديا (@nahermedia) July 9, 2023

وتصنف انقرة قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها كيانا ارهابيا.

وقتل الجيش التركي العشرات العام الماضي خلال استهدافه بمسيرات مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرارا عزمه على إقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومتراً في شمال سوريا، والذي تسيطر قواته بالفعل فيها على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً.