قتلى بينهم مسؤولين في هجمات انتحارية للشباب في الصومال

لقي 10 أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، مصرعهم في هجمات انتحارية بسيارات مفخخة اسفرت ايضا عن تدمير مباني واصابات

وتبنت حركة الشباب العمليات التي يبدو انها جاءت انتقاما لمقتل عضو بارز في حركة الشباب خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أحد مؤسسي حركة الشباب المتشددة وهو عبد الله نادر - الذي تم رصد مكافأءة قدرها ثلاثة ملايين دولار لقتلة

ولقي نادر مصرعه في هجوم شنته طائرة مسيرة قالت مصادر صومالية ان تركيا وليست اميركا تقف وراء العملية

واعلنت الحكومة الصومالية إنها قتلت عبد الله نادر،بالتعاون مع جهات لم تسمها واشارت الى انها حققت مكاسب كبيرة خلال الايام الماضية اسفرت خلالها غاراتها عن مقتل 20 من عناصر الشباب الموالية للقاعدة