قتلى في أم درمان.. الدعم السريع: البرهان هرب من الخرطوم

لقي سبعة مدنيين مصرعهم في مدينة أم درمان اليوم السبت، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، جولة من المشاورات بهدف تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية تأكيد مصادر سودانية لهذا الحادث. وفي إطار جولاته التفقدية لمناطق عسكرية داخل وخارج العاصمة المركزية، بدأ الفريق البرهان مشاورات مع قادة عسكريين وسياسيين بهدف تشكيل حكومة طوارئ لإدارة شؤون البلاد.

حكومة تصريف أعمال

من ناحية أخرى، حذر القيادي في قوى "الحرية والتغيير"، ياسر عرمان، من أن تشكيل حكومة تصريف أعمال في مدينة بورتسودان شرقي البلاد قد يؤدي إلى تمديد فترة الصراع.

هروب البرهان

من جانبه، اعتبر مستشار قائد قوات الدعم السريع، مصطفى محمد إبراهيم، أن "خروج البرهان من مجمع القيادة العامة للجيش" يمكن اعتباره "هروبًا من الميدان وانتصارًا للدعم السريع".

وأضاف أن "البرهان وجد نفسه أمام خيارين، إما أن يلقى حتفه أو أن يهرب، وقرر الخروج خارج الخرطوم لحماية نفسه".

اشتباكات في الخرطوم وأم درمان

وشهدت مناطق في الخرطوم وأم درمان، تجددا للاشتباكات حيث استهدفت المدفعية الثقيلة التابعة للجيش السوداني مواقع عدة لقوات الدعم السريع، وكذلك تحليق مكثف لطيران الجيش جنوبًا وشرقًا، حيث قوبلت هذه الحركة بالمضادات الجوية من قبل قوات الدعم السريع في المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة.

علاوة على ذلك، أطلقت قوات الدعم السريع قذائف صاروخية من مواقع تمركزها في الخرطوم بحري نحو مواقع يُعتقد أنها تابعة للجيش السوداني وسط أم درمان.

السفير الأمريكي: أطراف غير صالحة للحكم

السفير الأمريكي لدى الخرطوم، جون جودفري، وصف الأطراف المتحاربة في السودان بأنها "غير صالحة للحكم"، ودعا إلى ضرورة إنهاء الصراع المسلح ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.





