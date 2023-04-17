قتلى في اشتباكات بين مليشيات موالية للاسد في القرداحة

اكدت مصادر سورية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط عشرات القتلى بين فصيلين من اقارب الرئيس السوري بشار الاسد في معقله مدينة القرداحة الساحلية

وقالت مصادر ان قوات الحرس الجمهوري (الفرقة الرابعة) التي يقودها ماهر شقيق الرئيس السوري تدخلت لفض الاشتباك بين عائلة الديب وعائلة الاسد في القرداحة

وعائلة الديب هي عائلة زوج عمة بشار الاسد

وافادت مصادر ان سبب الاشتباكات جاء عقب خلاف طويل بين منذر الاسد وعروة الديب على ادارة مرفأ اللاذقية والاشراف على عمليات التهريب خاصة تهريب المخدرات

ووفق التقارير فقد تم تكليف عروة الديب بادارة المرفأ بشكل مباشر من زوجة بشار الاسد (أسماء فواز الاخراس) وان التكليف جاء في اعقاب الزلزال الذي ضرب الشمال السوري في فبراير الماضي وذلك للاشراف على دخول المساعدات، ولم يتحمل منذر الاسد الذي يقود بدوره مليشيا مسلحة من البقاء خارج المعادلة

وعلى مدار الساعات الماضية دوت انفجارات عنيفة على سفح جبل العرين بالقرب من قبرالرئيس السابق حافظ الأسد في مدينة القرداحة كما تحدث ناشطون عن مقتل نحو 100 شخص في الاشتباكات كما اشارت الى مصرع عروة ديب وأنور الأسد

#عاجل

عدد قتلى اشتباكات #القرداحة إلى الآن 105 خنزير

وعشرات الجرحى الى جهنم وبئس المصير pic.twitter.com/lQM6YzCdn1 — Yassmin (@Yassmin_ya1) April 16, 2023