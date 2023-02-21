قتيلان و7 جرحى في جيوس واطلاق نار على مركز امني فلسطيني في اليامون

قالت مصادر فلسطينية لـ البوابة ان قتيلين على الاقل سقطا في اشكال داخلي شهدته بلدة جيوس في قلقيلية حيث توجهت قوات الامن الفلسطينية الى المكان لوقف سفك الدماء

وحسب المصادر الفلسطينية فقد أعلن عن وفاة كل من

1-يزن معن سليم

2- ليث نصر خالد .

وقالت انهم وصلا الى مستشفى درويش نزال وكانت إصابتهم حرجة جراء الاحداث التي جرت في البلدة قبل ان يلفظاانفاسهما الاخيرة

واعلنت المصادر عن اصابة 7 على الاقل بالرصاص الحي وتم حرق سيارات وبيوت خلال شجار عائلي كبير تشهده بلدة جيوس شرق قلقيلية



وقد فرضت الشرطة الفلسطينية تفرض حظر التجوال في بلدة جيوس للسيطرة على الشجار العائلي المستمر، فيما اعلن عن إغلاق مدارس جيوس الأربعاء بسبب الأحداث التي وقعت في البلدة مساء الثلاثاء

على صعيد متصل قالت مصادر رسمية واعلامية ان ضابطين فلسطينيين اصيبا في هجوم مسلح على مركز امن شرطة اليامون التابعة لمدينة جنين في الضفة الغربية

وكشف المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بأن "مجهولين أطلقوا النار تجاه مركز شرطة اليامون، ما أدى إلى إصابة اثنين من ضباط المركز بجروح وصفت بالمتوسطة".

ومن بين المصابين الرائد خليل رمضان قالت مصادر البوابة ان إصابته بسيطة

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