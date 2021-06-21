قتلى في اصطدام قطار بحافلة ركاب في مصر

تحدثت تقارير عن سقوط أربعة قتلى جراء الاصطدام بين القطار والحافلة التي كانت تقل قرابة 30 شخصا بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الإثنين، مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بحافلة عمال في مدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت هيئة السكة الحديد في بيان انه «في تمام الساعة 17.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين/ العباسية في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات».

وأضافت الهيئة: "حاول سائق القطار التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر".

وتحدثت تقارير إعلامية عن سقوط أربعة قتلى و26 مصابا جراء الاصطدام بين القطار والحافلة التي كانت تقل قرابة 30 شخصا.

وقال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة- أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسد.

ولاحقا أمر المستشار النائب العام، بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وشهدت مصر منذ مطلع العام الجاري حوادث قطارات كان أكثرها دموية حادث التصادم في سوهاج جنوب مصر حيث سقط العشرات ما بين قتيل وجريح.