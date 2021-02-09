منشور 09 شباط / فبراير 2021 - 07:10 قتلى في عملية اطلاق نار في عيادة بولاية مينيسوتا الاميركية افادت تقارير اعلامية محلية بسقوط قتلى في عملية اطلاق نار في عيادة بولاية مينيسوتا الاميركية .... يتبع المزيد من الاخبار على البوابة تابع صفحتنا على الفيس بوك تويتر البوابة مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند قتلى في اطلاق نار بولاية مينيسوتا الاميركية مجلس الشيوخ يحاكم ترامب نساء الكويت ينتفضن ضد التحرش العراق: تنفيذ 5 احكام اعدام الامارات على ابواب المريخ Loading content ...