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قتلى في اطلاق نار بولاية مينيسوتا الاميركية

منشور 09 شباط / فبراير 2021 - 07:10
قتلى في عملية اطلاق نار في عيادة بولاية مينيسوتا الاميركية
قتلى في عملية اطلاق نار في عيادة بولاية مينيسوتا الاميركية

افادت تقارير اعلامية محلية بسقوط قتلى في عملية اطلاق نار في عيادة بولاية مينيسوتا الاميركية

.... يتبع

 

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