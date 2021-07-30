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قتلى في تفجير حافلة فريق رياضي بالصومال (فيديو)

منشور 30 تمّوز / يوليو 2021 - 04:30
قتلى في تفجير حافلة فريق رياضي بالصومال (فيديو)

قتل خمسة لاعبي كرة قدم صوماليين في تفجير دمر الجمعة، حافلة كانت تقلهم مع فريق ناديهم في مدينة كيسمايو جنوبي الصومال، بحسب ما قالت وكالة الانباء الرسمية.

واوضحت الوكالة ان الهجوم استهدف حافلة لاعبي فريق "جي سي سي آي" أثناء مرورها في مدينة كيسمايو الساحلية حيث كانوا متجهين في طريقهم للمشاركة الى ملعب المدينة في بطولة محلية لكرة القدم.

وكان من المقرر أن يفتتح نائب رئيس جوبالاند منافسة بين أندية المدينة حول الاندماج الاجتماعى.

وقال مصدر في الشرطة إن “جسما متفجرا يعتقد أنه كان مخبأ داخل حافلة تقل لاعبين من نادي جي سي سي آي، انفجر بعد لحظات من انطلاق الحافلة نحو الملعب الرياضي” بمدينة كسمايو.

واظهر مقطع فيديو الحافلة وقد اشتعلت فيها النار دون ان يستطيع احد الاقتراب منها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن السلطات عادة ما توجه أصابع الاتهام إلى “حركة الشباب”.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد “الشباب”، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

كلمات دالة:الصومالكيسمايوحركة الشباب الصومالية

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