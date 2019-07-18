13 قتيلا في حريق متعمد باستوديو لأفلام الكارتون باليابان

لقي 13 شخصا على الاقل مصرعهم واصيب عشرات اخرون في حريق متعمد في لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية يوم الخميس.

وقال مسؤول في خدمات الاطفاء انه جرى العثور على 13 جثة داخل الاستوديو.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن الشرطة إن الحريق أسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد.

وقالت إن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى.

ولاحقا قال مسؤول في الشرطة ان رجلا سكب مادة مشتعلة حول الاستوديو ثم اشعل النار، مضيفة انه تم القبض على هذا الشخص.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد ذكرت في وقت سابق إن حريقا نشب في ستوديو كيوتو للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا منهم عشرة فقدوا الوعي.

