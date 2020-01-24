قتلى في زلزال تركيا وارتداداته تصل سورية ولبنان والعرق

اعلن وزير الداخلية التركي مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء زلزال قوي ضرب، مساء اليوم الجمعة، مناطق شمال تركيا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة إلى كل من سوريا والعراق ولبنان.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن عدد ضحايا الزلزال يبلغ حاليا 4 قتلى، بعد أن تحدثت في تقرير أولي عن سقوط مصابين فقط.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا تعرضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.

وفي غضون ذلك، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنه لا توجد حاليا أنباء عن سقوط قتلى جراء الزلزال، مشيرا إلى أن الزلزال أدى حتى هذه اللحظة إلى إصابة شخصين.

#turkey انهيار عدد من المباني جراء زلزال شرق #تركيا ومعلومات أولية عن سقوط عشرات الضحايا pic.twitter.com/h988TEUrYQ — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) January 24, 2020

بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن هزات أرضية قوية ضربت شمال العراق، وجميع مدن شمال سوريا وبعض المناطق الأخرى في البلاد، ووصلت الارتدادات إلى العاصمة دمشق.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن هزات أرضية طالت كلا من محافظات دير الزور والحسكة وحلب وريف دمشق.

بينما أوردت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.