منشور 11 أيّار / مايو 2019 - 02:30 قتلى في عملية امنية في القطيف السعودية قالت مصادر سعودية ان قوات الامن نفذت عملية امنية ضد مطلوبين في مدينة القطيف اسفر عن مصرع عدد منهم كلمات دالة: مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند اميركا تنشر منظومة باتريوت في الشرق الاوسد قتلى في عملية امنية في القطيف السعودية 40 ولاية أمريكية تقاضي شركة أدوية اسرائيلية الخرطوم: "فيلق البنيان المرصوص" تطالب بطرد السفير السعودي "الحرية والتغيير" السودانية: لا عودة للمفاوضات إلا بشروط.. و"الحركة الشعبية" تدعو لوقف الحرب حظك اليوم مع الأبراج الخميس 9 أيار/ مايو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الأحد 5 أيار/ مايو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 8 أيار/ مايو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 6 أيار/ مايو 2019 حظك اليوم مع الأبراج السبت 4 أيار/ مايو 2019