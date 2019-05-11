قتلى في عملية امنية في القطيف السعودية

منشور 11 أيّار / مايو 2019 - 02:30
قتلى في عملية امنية في القطيف السعودية
قتلى في عملية امنية في القطيف السعودية

قالت مصادر سعودية ان قوات الامن نفذت عملية امنية ضد مطلوبين في مدينة القطيف اسفر عن مصرع عدد منهم 

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