قتلى في غارات اميركية على مليشيا فاطميون الايرانية في سورية

لقي عدد من عناصر “فاطميون” الأفغانية الموالية لايران في سورية مصرعهم، بقصف للتحالف الدولي شرقي مدينة الرقة الحدودية مع العراق

ونفذت طائرات التحالف الدولي 4 غارات جوية استهدفت نقطتين لفاطميون في بادية السبخة شرقي الرقة، ما أدى لمقتل 5 عناصر وإصابة آخرين فيما عادت الطائرات نفسها ونفذت غارات في أرياف الرقة الشرقية الخاضعة لسيطرة قسد طالت مواقع يعتقد بوجود خلايا لتنظيم داعش فيها.

يذكر أن طائرات مجهولة استهدفت في 27 أيلول / سبتمبر الماضي بعدة غارات جوية مواقع للحرس الثوري الإيراني في منطقة الميادين شرقي دير الزور، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات، حيث سُمعت أصوات سيارات الإسعاف تُهرع إلى المناطق المستهدفة.