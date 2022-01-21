قتلى في معارك مع داعش في الحسكة بعد عملية فرار من سجن غويران

قالت مصادر اعلامية سورية ان القوى العسكرية القت القبض على اثنين من أصل 5 من تنظيم داعش ممن فروا من سجن غويران مستغلين الأحداث الجارية هناك، فيما لايزال مصير البقية مجهولا حتى اللحظة.

عمليات تمشيط

يأتي ذلك مع استمرار عمليات التمشيط لمحيط السجن والأحياء القريبة منه من قبل القوى العسكرية وسط تحليق مستمر لطيران التحالف الدولي، وسماع أصوات إطلاق نار في المنطقة هناك.

يذكر أن هذا الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم داعش كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس/آذار من العام 2019

وكانت معلومات اكدت فرار ٢٠ داعشيا من سجن غويران احد اكبر السجون شمال شرق سوريا الذي يضم اكثر من ٥ آلاف معتقل من داعش من مختلف الجنسيات

واشارت الانباء الى محاولات تسلل واشتباكات بين خلايا داعش مع تحليق لطيران التحالف، والاشتباكات تزامنت مع تفجير سيارة مفخخة ودراجة نارية

قتلى في معارك مع داعش

أعلن المرصد السوري، الجمعة، مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش و18 من القوات الكردية ومدني بمواجهات تشهدها منطقة سجن غويران بالحسكة.

معلومات غير مؤكدة عن فرار ٢٠ داعشيا من سجن غويران احد اكبر السجون شمال شرق #سوريا ويضم اكثر من ٥ آلاف معتقل من #داعش من مختلف الجنسيات. المؤكد ان هناك محاولات تسلل واشتباكات بين خلايا #داعش و @cmoc_sdf مع تحليق لطيران التحالف، والاشتباكات تزامنت مع تفجير سيارة مفخخة ودراجة نارية pic.twitter.com/zpZWLDoxjt — ROLA ALKHATIB رولا الخطيب (@RALOUL82) January 20, 2022

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط قتلى جراء الأحداث العنيفة التي تشهدها منطقة سجن غويران بالحسكة منذ مساء أمس الخميس.

وأوضحت أنه “تأكد مقتل 6 من تنظيم داعش، و18 من قوى الأمن الداخلي ومدني واحد على الأقل، قضوا جميعاً بأعمال العنف التي تشهدها المنطقة هناك”.