قتلى في هجوم مسلح على مقر الامن الروسي

قتل 3 أشخاص، بينهم رجال أمن، في هجوم مسلح استهدف مقرا لجهاز الأمن الروسي في العاصمة موسكو، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الروسية.

وأظهرت أشرطة فيديو، على شبكات التواصل الاجتماعي، عناصر الشرطة يركضون قرب المقر، في وقت وذكرت "أزفستيا"، نقلاً عن مصدر مجهول وقوع قتلى في صفوف قوات الأمن.

اطلاق نار وسط #موسكو قرب مبنى جهاز الاستخبارات العامة، ووسائل إعلام روسية تشير لمقتل 3 أشخاص pic.twitter.com/OkJ2q83x0m — Helweh Nader Faez (@KhalveNF) December 19, 2019