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قتلى في هجوم مسلح على مقر الامن الروسي

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 04:38
أظهرت أشرطة فيديو، على شبكات التواصل الاجتماعي، عناصر الشرطة يركضون قرب المقر
أظهرت أشرطة فيديو، على شبكات التواصل الاجتماعي، عناصر الشرطة يركضون قرب المقر

قتل 3 أشخاص، بينهم رجال أمن، في هجوم مسلح استهدف مقرا لجهاز الأمن الروسي في العاصمة موسكو، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الروسية.

وأظهرت أشرطة فيديو، على شبكات التواصل الاجتماعي، عناصر الشرطة يركضون قرب المقر، في وقت وذكرت "أزفستيا"، نقلاً عن مصدر مجهول وقوع قتلى في صفوف قوات الأمن.

 

 


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